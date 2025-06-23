Юрий Антонов опроверг сообщения о своей госпитализации
23 июня 202512:04
Певец, народный артист России Юрий Антонов опроверг сведения о своей госпитализации. Об этом музыкант рассказал в беседе с Известиями.
Ранее СМИ сообщили, что 80-летний исполнитель якобы был госпитализирован из-за болей в груди, и у артиста диагностировали сердечное заболевание.
«Я не в больнице», — заявил Антонов.
Певец отметил, что чувствует себя нормально.
Ранее в Театре имени Пушкина опровергли сообщения о госпитализации актрисы, народной артистки РФ Веры Алентовой.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru