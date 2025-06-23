Юрий Антонов опроверг сообщения о своей госпитализации

Певец, народный артист России Юрий Антонов опроверг сведения о своей госпитализации. Об этом музыкант рассказал в беседе с Известиями.

Ранее СМИ сообщили, что 80-летний исполнитель якобы был госпитализирован из-за болей в груди, и у артиста диагностировали сердечное заболевание.

«Я не в больнице», — заявил Антонов.

Певец отметил, что чувствует себя нормально.

Ранее в Театре имени Пушкина опровергли сообщения о госпитализации актрисы, народной артистки РФ Веры Алентовой.

