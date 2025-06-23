Россия хочет отменить визы с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном

Россия намерена отменить визы с Мьянмой, Иорданией, Бахрейном. Об этом заявил глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев на Петербургском международном экономическом форуме в беседе с ТАСС.

«Будем рады и надеемся на то, что по всем этим странам соглашения будут заключены в 2025 году», - подчеркнул Кондратьев.

По его словам, проект соглашения об отмене виз с Мьянмой почти финализирован, уже есть решение правительства РФ и ожидается вердикт второй стороны. Кондратьев допустил, что документ подпишут на Восточном экономическом форуме. Как отметил глава департамента Минэкономразвития, проекты соглашений с Иорданией и Бахрейном находятся в высокой степени проработки.

Кроме того, Кондратьев подчеркнул важность заключения соглашений о безвизовом режиме с Саудовской Аравией и Малайзией. Это позволит до двух-трех раз увеличить турпоток из этих государств.

Между тем Вьетнам продлил безвизовый режим для граждан России и еще 11 стран до 14 марта 2028 года, пишет RT.

