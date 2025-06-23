Иран рассматривает возможность приостановки сотрудничества с МАГАТЭ
Парламент Ирана может принять закон о приостановке взаимодействия с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил председатель законодательного органа Мохаммад Багер Калибаф, передает FARS.
По его словам, парламент разрабатывает проект закона, предусматривающего приостановку сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ «до тех пор, пока не будут получены реальные гарантии профессионального поведения этой международной организации». В Иране считают, что агентство не выполнило своих обязательств и стало инструментом политического давления.
Ранее МАГАТЭ зафиксировало разрушения в иранских Исфахане, Фордо и Натанзе после атак США. При этом агентство не смогло оценить масштабы ущерба на объекте по обогащению урана в Фордо из-за его расположения под землей и «проникающего характера» бомб, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru