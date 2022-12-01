СМИ: При нападении на Крым Украину ждет ядерный удар

По его мнению, Путин вполне мог бы «совершить немыслимое». При этом, указал Иствуд, для армии и ВМФ Зеленского нападение на Крым было бы сложным, и Россия смогла бы помешать его осуществлению, не прибегая к применению ядерного оружия.

Ранее Владимир Путин заявил, что США и Великобритания подталкивают к переносу боев на российскую территорию, применяется «ядерный шантаж», но территориальная целостность страны будет защищена всеми имеющимися средствами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

