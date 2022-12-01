СМИ: При нападении на Крым Украину ждет ядерный удар

Президент России Владимир Путин применит маломощное ядерное оружие, если Владимир Зеленский нападет на Крым. Об этом заявил бывший офицер армии США, обозреватель американского журнала 19FortyFive Брент Иствуд.

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По его мнению, Путин вполне мог бы «совершить немыслимое». При этом, указал Иствуд, для армии и ВМФ Зеленского нападение на Крым было бы сложным, и Россия смогла бы помешать его осуществлению, не прибегая к применению ядерного оружия.

Ранее Владимир Путин заявил, что США и Великобритания подталкивают к переносу боев на российскую территорию, применяется «ядерный шантаж», но территориальная целостность страны будет защищена всеми имеющимися средствами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Минобороны РФ
ТЕГИ:КрымЯдерный Удар
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