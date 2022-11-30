Лавров: ядерным державам необходимо избегать любого военного столкновения
Ядерным державам необходимо избегать любого военного столкновения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с участниками научно-образовательной программы «Диалог во имя будущего», сообщает РИА Новости.
Министр отметил, что эскалация может обрести неконтролируемый характер, а западные коллеги пытаются уйти от этой части формулы.
«Это говорит о многом, в том числе в контексте их линии по Украине, которую буквально толкают на продолжение войны, ведущейся Западом против Российской Федерации», - добавил Лавров.
Ранее в США предупредили о возможной ядерной войне с КНДР, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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