Лавров: ядерным державам необходимо избегать любого военного столкновения

«Это говорит о многом, в том числе в контексте их линии по Украине, которую буквально толкают на продолжение войны, ведущейся Западом против Российской Федерации», - добавил Лавров.

Ранее в США предупредили о возможной ядерной войне с КНДР, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

