Лавров: ядерным державам необходимо избегать любого военного столкновения

Ядерным державам необходимо избегать любого военного столкновения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с участниками научно-образовательной программы «Диалог во имя будущего», сообщает РИА Новости.

Министр отметил, что эскалация может обрести неконтролируемый характер, а западные коллеги пытаются уйти от этой части формулы.

В Германии заявили, что США готовили Украину к противостоянию с Россией

«Это говорит о многом, в том числе в контексте их линии по Украине, которую буквально толкают на продолжение войны, ведущейся Западом против Российской Федерации», - добавил Лавров.

Ранее в США предупредили о возможной ядерной войне с КНДР, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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