Путин предложил создать зону безопасности вдоль государственной границы

Президент России Владимир Путин во время посещения пункта управления курской группировкой предложил рассмотреть возможность создания зоны безопасности вдоль государственной границы.

В ходе обсуждения он подчеркнул, что необходимо думать о будущем и предпринимать шаги для усиления безопасности в этом регионе.

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Путин проводит совещание, посвященное текущей обстановке в Курской области. На фоне успешных действий российских войск, освободивших за последние сутки 12 населенных пунктов, включая Агроном, Богдановку и Суджу, обсуждаются дальнейшие шаги по стабилизации ситуации в регионе.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил положительную динамику продвижения вооруженных сил РФ в Курской области, подчеркнув, что Владимир Путин осведомлен о всех деталях операции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:Курская ОбластьВладимир Путин

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