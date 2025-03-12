Путин предложил создать зону безопасности вдоль государственной границы
Президент России Владимир Путин во время посещения пункта управления курской группировкой предложил рассмотреть возможность создания зоны безопасности вдоль государственной границы.
В ходе обсуждения он подчеркнул, что необходимо думать о будущем и предпринимать шаги для усиления безопасности в этом регионе.
Путин проводит совещание, посвященное текущей обстановке в Курской области. На фоне успешных действий российских войск, освободивших за последние сутки 12 населенных пунктов, включая Агроном, Богдановку и Суджу, обсуждаются дальнейшие шаги по стабилизации ситуации в регионе.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил положительную динамику продвижения вооруженных сил РФ в Курской области, подчеркнув, что Владимир Путин осведомлен о всех деталях операции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru