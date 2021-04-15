Кравчук: Украина будет говорить с Россией после прекращения огня

Полное прекращение огня в Донбассе станет условием для продолжения переговоров Киева с Москвой, заявил первый президент Украины и глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Об этом сообщает издание ZN.ua.

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Политик отметил, что любые попытки давления на украинские власти бессмысленны. По его мнению, без достижения перемирия обсуждение политики и экономики невозможно. Кравчук заявил о готовности украинской делегации защищать интересы страны при любых условиях.

Конфликт в Донбассе снова обострился в конце марта. Украина, ДНР и ЛНР сообщили об учащении артобстрелов. Позже Киев и зарубежные СМИ заявили, что Россия стягивает войска к границе с Украиной.

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ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
ТЕГИ:Леонид КравчукВойна На УкраинеВойна В ДонбассеДонбассУкраина
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