Песков: снижение напряженности на Донбассе - не повод для успокоения

Снижение числа нарушений режима прекращения огня на юго-востоке Украины нельзя считать поводом для успокоения. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

МИД призвал Турцию не поощрять эскалацию украинского конфликта

По его словам, сообщений о нарушениях режима прекращения огня и нарушений, действительно, становится меньше, но это не повод прекратить тщательно следить за ситуацией на линии соприкосновения, сообщает ТАСС.

Напомним, что ситуация осложнилась в конце февраля, когда в регионе ежедневно фиксировались перестрелки с использованием гранатометов и минометов. До этого стороны достигли формальных договоренностей о прекращении огня, но позже возложили ответственность за нарушение режима друг на друга.

Ранее сообщалось, что встреча для обсуждения ситуации президента Франции Эмманюэля Макрона с его украинским коллегой Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Ангелой Меркель пройдёт в Елисейском дворце в Париже 16 апреля.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Григорий Сысоев
ТЕГИ:КремльВойна В ДонбассеПесков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры