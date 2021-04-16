Песков: снижение напряженности на Донбассе - не повод для успокоения
Снижение числа нарушений режима прекращения огня на юго-востоке Украины нельзя считать поводом для успокоения. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, сообщений о нарушениях режима прекращения огня и нарушений, действительно, становится меньше, но это не повод прекратить тщательно следить за ситуацией на линии соприкосновения, сообщает ТАСС.
Напомним, что ситуация осложнилась в конце февраля, когда в регионе ежедневно фиксировались перестрелки с использованием гранатометов и минометов. До этого стороны достигли формальных договоренностей о прекращении огня, но позже возложили ответственность за нарушение режима друг на друга.
Ранее сообщалось, что встреча для обсуждения ситуации президента Франции Эмманюэля Макрона с его украинским коллегой Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Ангелой Меркель пройдёт в Елисейском дворце в Париже 16 апреля.
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