Войне быть? Донбасс ожидает помощи России

Вашингтон попросил Москву дать объяснения по поводу «провокации» у украинской границы. Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Америка расценивает действия России, в том числе «наращивание сил у границы с Украиной», как эскалацию. Он и добавил, что «Штаты поддерживают Киев перед лицом этого запугивания и агрессии».

Иной точки зрения придерживаются в Донбассе. Наблюдая за тем, как стягиваются в этот регион силы официальной украинской армии, там ожидают наступления со стороны ВСУ. Об этом, в частности, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

«Обстановка обостряется, противник готовится к наступательным действиям, подтягивает основные силы. Мы ожидаем, возможно, в середине апреля или позже, что он вполне будет готов перейти в наступление. Противник подтягивает личный состав, танки, артиллерию, составы техники. Ближайшие к линии фронта города заполняют украинские военнослужащие», - заявил Безсонов.

Более того, по данным Народной милиции Донецкой народной республики 4 апреля диверсионная группа из Украины попыталась провести разведку минно-взрывных заграждений перед позициями ДНР. В ответ было применено оружие, «не запрещенное Минскими договоренностями». В ходе боя украинская сторона была вынуждена отступить.