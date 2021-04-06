Войне быть? Донбасс ожидает помощи России
Стягивание войск ВСУ в юго-восточный район Украины вынуждает экспертов НСН прогнозировать худший вариант развития событий.
Вашингтон попросил Москву дать объяснения по поводу «провокации» у украинской границы. Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Америка расценивает действия России, в том числе «наращивание сил у границы с Украиной», как эскалацию. Он и добавил, что «Штаты поддерживают Киев перед лицом этого запугивания и агрессии».
Иной точки зрения придерживаются в Донбассе. Наблюдая за тем, как стягиваются в этот регион силы официальной украинской армии, там ожидают наступления со стороны ВСУ. Об этом, в частности, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
«Обстановка обостряется, противник готовится к наступательным действиям, подтягивает основные силы. Мы ожидаем, возможно, в середине апреля или позже, что он вполне будет готов перейти в наступление. Противник подтягивает личный состав, танки, артиллерию, составы техники. Ближайшие к линии фронта города заполняют украинские военнослужащие», - заявил Безсонов.
Более того, по данным Народной милиции Донецкой народной республики 4 апреля диверсионная группа из Украины попыталась провести разведку минно-взрывных заграждений перед позициями ДНР. В ответ было применено оружие, «не запрещенное Минскими договоренностями». В ходе боя украинская сторона была вынуждена отступить.
В любом случае, признаются в Донбассе, без помощи России не обойтись. На это, в частности, указал бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
«Не факт, что наступление будет, но это может произойти после завершения распутицы, это где-то середина апреля. Но без крупномасштабной поддержки Российской Федерации разгром ЛНР и ДНР будет очень быстрый – в течение нескольких дней», - сказал военный эксперт в беседе с НСН.
В ответ на вопрос НСН, смогут ли народные республики обойтись без российской помощи, замминистра информации ДНР Даниил Безсонов признал, что республики надеются на Москву.
«Ожидаем и надеемся», - добавил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что угрозы, в том числе и для Украины, со стороны России нет, а РФ просто очень внимательно относится к своей безопасности. Так он объяснил сообщения СМИ, что Москва якобы перебросила своих военных в Ростовскую область, к границе с Украиной.
Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия. Однако режим перемирия постоянно нарушается. В начале апреля количество нарушений режима прекращения огня только в Луганской области выросло более чем в 10 раз.
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