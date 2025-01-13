Раздел Украины и «откат» НАТО? Какие вопросы обсудят Трамп и Путин
В команде Трампа сообщили, что встреча с Путиным уже готовится. Избранный президент США признал нереалистичность «вытеснения» РФ с бывших территорий Украины, а СМИ пишут о возможном соглашении о сокращении присутствия НАТО на востоке.
Встреча избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина уже готовится, сообщил советник американского политика по национальной безопасности Майкл Уолтц. Он не уточнил формат и сроки встречи, а в ответ на вопрос о трехсторонних переговорах с участием президента Украины Владимира Зеленского заявил об отсутствии «точных рамок для этого».
Уолтц также допустил телефонный разговор Трампа и Путина «в ближайшие дни или недели».
«Это будет шаг, который мы сначала сделаем, а дальше мы будем действовать», - сказал он в эфире телеканала ABC.
ЗАДАЧИ ДЛЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ПРИ ТРАМПЕ
По словам Уолтца, одной из главных задач урегулирования украинского конфликта является «стабилизация ситуации на поле боя».
«С точки зрения президента Трампа, невозможно заключить сделку, если нет какого-либо диалога и отношений с другой стороной», - отметил он.
Советник Трампа также подчеркнул, что избранный президент США признает нереалистичность идеи «вытеснения» РФ с бывших территорий Украины, включая Крым, это начинают понимать и другие. Уолтц призвал завершить конфликт «ответственно, справедливо, обеспечив будущее Украины».
Советник указал, что один из вопросов, который будет поднят перед Киевом, связан с реальными проблемами с военной силой. Он заявил, что новая американская администрация настаивает на снижении возраста мобилизации на Украине до 18 лет.
«Если украинцы просят весь мир поддерживать демократию, они сами должны быть полностью преданы этому делу», - сказал Уолтц и подчеркнул, что проблемы с нехваткой людей в ВСУ должны быть решены.
Он добавил, что необходимо не допустить расширения конфликта и его эскалации «на весь мир».
Трамп ранее неоднократно заявлял о готовности провести переговоры с российским лидером, в том числе чтобы обсудить урегулирование конфликта. В пятницу, 10 января, Трамп заявил, что Путин выразил желание провести встречу с ним, и сейчас идет подготовка к ней. В Кремле за день до этого сообщали, что пока не получали никаких запросов со стороны Трампа по поводу беседы с Путиным.
РАЗДЕЛ УКРАИНЫ И ЗАЯВЛЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
Между тем украинские СМИ сообщили, что будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог мог отменить визит в Киев из-за выступлений Зеленского. Отмечается, что его визит был отменен неожиданно, хотя готовился открыто и заранее. По их мнению, Келлог отменил визит после нескольких заявлений Зеленского об условиях окончания конфликта, которые не совпадают с видением команды Трампа. Вместо Украины спецпосланник отправился во Францию.
Келлог 7 января внезапно отложил запланированный визит в Киев до момента после инаугурации Трампа 20 января.
В четверг, 9 января, Келлог заявил, что Трамп в скором времени сможет прийти к решению украинского конфликта в рамках предстоящих переговоров с Зеленским и Путиным. При этом он подчеркнул, что считает большой ошибкой уходящего президента США Джо Байдена его отказ от взаимодействия с Путиным в решении вопроса.
Тем временем мировые политики размышляют над условиями окончания конфликта. Бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил в интервью YouTube-каналу The Cipher Brief, что лучшим историческим примером для Киева является раздел Германии после Второй мировой войны.
«Лучший пример – это Восточная Германия, при том, что в конституции ФРГ всегда подразумевалось стремление к объединению всех немецких земель, в то же время все были согласны с тем, что это не будет сделано военным путем», - говорил он.
Волкер отметил, что аналогичную позицию должна занять Украина относительно новых регионов РФ, пообещав отказаться от военного решения вопроса, при этом формально их потерю не признавая.
Издание Rebelion до этого писало, что Запад якобы планирует разделить Украину на зоны, что напоминает стратегии территориального распределения, которые использовались в прошлых конфликтах, в частности, в операции «Барбаросса» во время Второй мировой войны, когда Украина была частью СССР.
ПЕРЕГОВОРЫ РОССИИ, США И УКРАИНЫ
Мировые лидеры продолжают предлагать площадки в своих странах для проведения переговоров. Сербский президент Александр Вучич 12 января заявил, что государство готово стать площадкой для переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Сербия заинтересована в том, чтобы стать местом встречи президента России и президента Америки. Мы полностью готовы гарантировать безопасность обоих президентов», - сказал Вучич в разговоре с Pink TV.
Он отметил, что Трамп «пользуется наибольшим доверием в Европе со стороны сербского народа», и Путин также очень популярен в стране.
В тот же день готовность принять встречу Путина и Трампа выразили и в Швейцарии. Руководитель службы информации МИД Швейцарии Николя Бидо заявил, что после саммита в Бюргенштоке РФ, Украина и США постоянно информировались о готовности страны поддержать любые дипломатические усилия для достижения мира.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и белорусский лидер Александр Лукашенко также неоднократно предлагали свои площадки для переговоров.
Газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что основной целью переговоров Путина с Трампом может стать обсуждение «отката» войск Североатлантического альянса на восточных рубежах. В публикации указывается, что президент РФ планирует заключить новые соглашения, которые гарантируют, что Украина никогда не вступит в НАТО, а альянс сократит свое присутствие на востоке.
В декабре Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но Киев отказывается от диалога. Тогда он отметил, что результатом переговоров всегда являются компромиссы. При этом в октябре российский лидер уже заявлял, что РФ готова пойти на «разумные компромиссы», но не на уступки и «размены», передает «Радиоточка НСН».
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