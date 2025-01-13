Раздел Украины и «откат» НАТО? Какие вопросы обсудят Трамп и Путин

ЗАДАЧИ ДЛЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ПРИ ТРАМПЕ

По словам Уолтца, одной из главных задач урегулирования украинского конфликта является «стабилизация ситуации на поле боя».

«С точки зрения президента Трампа, невозможно заключить сделку, если нет какого-либо диалога и отношений с другой стороной», - отметил он.

Советник Трампа также подчеркнул, что избранный президент США признает нереалистичность идеи «вытеснения» РФ с бывших территорий Украины, включая Крым, это начинают понимать и другие. Уолтц призвал завершить конфликт «ответственно, справедливо, обеспечив будущее Украины».

Советник указал, что один из вопросов, который будет поднят перед Киевом, связан с реальными проблемами с военной силой. Он заявил, что новая американская администрация настаивает на снижении возраста мобилизации на Украине до 18 лет.

«Если украинцы просят весь мир поддерживать демократию, они сами должны быть полностью преданы этому делу», - сказал Уолтц и подчеркнул, что проблемы с нехваткой людей в ВСУ должны быть решены.

Он добавил, что необходимо не допустить расширения конфликта и его эскалации «на весь мир».

Трамп ранее неоднократно заявлял о готовности провести переговоры с российским лидером, в том числе чтобы обсудить урегулирование конфликта. В пятницу, 10 января, Трамп заявил, что Путин выразил желание провести встречу с ним, и сейчас идет подготовка к ней. В Кремле за день до этого сообщали, что пока не получали никаких запросов со стороны Трампа по поводу беседы с Путиным.

РАЗДЕЛ УКРАИНЫ И ЗАЯВЛЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

Между тем украинские СМИ сообщили, что будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог мог отменить визит в Киев из-за выступлений Зеленского. Отмечается, что его визит был отменен неожиданно, хотя готовился открыто и заранее. По их мнению, Келлог отменил визит после нескольких заявлений Зеленского об условиях окончания конфликта, которые не совпадают с видением команды Трампа. Вместо Украины спецпосланник отправился во Францию.