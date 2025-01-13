Госдума: Признав нереальность возврата Крыма Украине, Трамп проявил здравомыслие

Позиция победившего на выборах президента США Дональда Трампа, который называет нереалистичными разговоры о вытеснении Москвы со всех бывших территорий Украины, включая Крым, является абсолютно здравомыслящей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета.

Депутат Шеремет назвал решение Байдена накачать Киев оружием пакостью

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский стал нелегитимным главой государства и никак не заинтересован в прекращении конфликта.

Ранее Шеремет раскритиковал отказ Зеленского от перемирия на Рождество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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