Путин рассказал о предложении Фицо по мирным переговорам на Украине
Президент России Владимир Путин сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил заинтересованность в мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом он заявил во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области, сообщает РИА Новости.
По словам Путина, во время встречи с Фицо в рамках саммита СНГ и заседания ВЕЭС словацкий лидер сосредоточился на вопросах достижения мира, несмотря на сложности в отношениях с украинским руководством и некоторыми представителями Евросоюза.
Российский президент также заявил, что Словакия готова предоставить свою территорию для проведения возможных переговоров по урегулированию конфликта.
По словам Путина, Фицо подчеркнул готовность своей страны принять такие переговоры, если они состоятся, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил о владении полной информацией по ситуации в зоне СВО
- Министра обороны Молдавии уличили в знании русского языка
- Путин заявил о готовности России продолжать поставки газа через Украину
- Путин рассказал о предложении Фицо по мирным переговорам на Украине
- Глава ВОЗ избежал гибели при ударе израильской авиации по аэропорту Саны
- Путин: При необходимости РФ может вновь применить «Орешник», но она не спешит с этим
- Путин сообщил, что Байден предлагал ему еще в 2021 году отложить принятие Украины в НАТО
- Президент Ирана приедет в Москву для подписания договора с Россией
- Муфтий Москвы ответил на критику после заявлений о Новом годе и многоженстве
- Двое россиян в крайне тяжелом состоянии после крушения самолета в Актау
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru