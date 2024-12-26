Путин рассказал о предложении Фицо по мирным переговорам на Украине

Президент России Владимир Путин сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил заинтересованность в мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом он заявил во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области, сообщает РИА Новости.

По словам Путина, во время встречи с Фицо в рамках саммита СНГ и заседания ВЕЭС словацкий лидер сосредоточился на вопросах достижения мира, несмотря на сложности в отношениях с украинским руководством и некоторыми представителями Евросоюза.