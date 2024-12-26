Путин рассказал о предложении Фицо по мирным переговорам на Украине

Президент России Владимир Путин сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил заинтересованность в мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом он заявил во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области, сообщает РИА Новости.

По словам Путина, во время встречи с Фицо в рамках саммита СНГ и заседания ВЕЭС словацкий лидер сосредоточился на вопросах достижения мира, несмотря на сложности в отношениях с украинским руководством и некоторыми представителями Евросоюза.

Путин заявил о готовности России продолжать поставки газа через Украину

Российский президент также заявил, что Словакия готова предоставить свою территорию для проведения возможных переговоров по урегулированию конфликта.

По словам Путина, Фицо подчеркнул готовность своей страны принять такие переговоры, если они состоятся, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Артем Геодакян
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаСловакияРоссияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры