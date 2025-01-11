Роберт Фицо назвал Зеленского «попрошайкой и шантажистом»
11 января 202521:07
Глава правительства Словакии Роберт Фицо назвал президента Украины Владимира Зеленского «попрошайкой и шантажистом».
Политик призвал коллег подумать не только об Украине, но и «о своей стране».
Фицо также указал на опасность прекращения транзита российского газа через территорию Украины и подчеркнул, что обвинять его в попытке разрешить кризис при помощи визита в Москву «крайне интересно и смешно».
Ранее словацкий премьер-министр заявил, что заблокирует финансовую помощь Киеву в случае, если транзит газа не будет восстановлен.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru