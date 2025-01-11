Роберт Фицо назвал Зеленского «попрошайкой и шантажистом»

Политик призвал коллег подумать не только об Украине, но и «о своей стране».

Фицо также указал на опасность прекращения транзита российского газа через территорию Украины и подчеркнул, что обвинять его в попытке разрешить кризис при помощи визита в Москву «крайне интересно и смешно».

Ранее словацкий премьер-министр заявил, что заблокирует финансовую помощь Киеву в случае, если транзит газа не будет восстановлен.