Роберт Фицо назвал Зеленского «попрошайкой и шантажистом»

Глава правительства Словакии Роберт Фицо назвал президента Украины Владимира Зеленского «попрошайкой и шантажистом».

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Политик призвал коллег подумать не только об Украине, но и «о своей стране».

Фицо также указал на опасность прекращения транзита российского газа через территорию Украины и подчеркнул, что обвинять его в попытке разрешить кризис при помощи визита в Москву «крайне интересно и смешно».

Ранее словацкий премьер-министр заявил, что заблокирует финансовую помощь Киеву в случае, если транзит газа не будет восстановлен.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаСловакия

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