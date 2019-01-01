Растерянность или хитрый план. Почему Зеленский признался в том, что не контролирует Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил МИД страны в том, что ведомство не согласовало с ним ответную ноту в адрес России по освобождению моряков.

Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН назвал причины, по которым глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин проигнорировал главу государства.

«Если говорить о Зеленском как о персоне, подготовлен ли он был для того, чтобы стать президентом, понимает ли он что-то в международных делах, дипломатии, геополитике, то, конечно, не понимает. То, что ему может казаться важным, на самом деле не стоит выеденного яйца. И наоборот - то, что может, на его взгляд, казаться несущественным, как вопрос с освобождением украинских моряков, является чрезвычайно важным пунктом», - отметил Олег Соскин.

Он также объяснил, почему МИД Украины мог не согласовать с президентом страны ответную ноту в адрес России. По словам политолога, Владимир Зеленский не провел ни одного совещания с работниками украинского МИДа, хотя эта сфера ему непосредственно подчинена.

«Он же назначает послов, дипломатов и так далее. У Зеленского должен быть департамент и заместитель главы администрации, которые ведут международные дела. У него очень большие полномочия в этой сфере. А он занимается чем угодно, только не ею. А Павел Климкин действовал в рамках своих компетенций, как он привык работать с экс-президентом Украины Петром Порошенко», - сказал Соскин.