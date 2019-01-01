Растерянность или хитрый план. Почему Зеленский признался в том, что не контролирует Климкина
В эфире НСН экс-советник президента Украины назвал причины, по которым Владимир Зеленский решил публично расписаться в том, что никак не влияет на работу МИД страны.
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил МИД страны в том, что ведомство не согласовало с ним ответную ноту в адрес России по освобождению моряков.
Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН назвал причины, по которым глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин проигнорировал главу государства.
«Если говорить о Зеленском как о персоне, подготовлен ли он был для того, чтобы стать президентом, понимает ли он что-то в международных делах, дипломатии, геополитике, то, конечно, не понимает. То, что ему может казаться важным, на самом деле не стоит выеденного яйца. И наоборот - то, что может, на его взгляд, казаться несущественным, как вопрос с освобождением украинских моряков, является чрезвычайно важным пунктом», - отметил Олег Соскин.
Он также объяснил, почему МИД Украины мог не согласовать с президентом страны ответную ноту в адрес России. По словам политолога, Владимир Зеленский не провел ни одного совещания с работниками украинского МИДа, хотя эта сфера ему непосредственно подчинена.
«Он же назначает послов, дипломатов и так далее. У Зеленского должен быть департамент и заместитель главы администрации, которые ведут международные дела. У него очень большие полномочия в этой сфере. А он занимается чем угодно, только не ею. А Павел Климкин действовал в рамках своих компетенций, как он привык работать с экс-президентом Украины Петром Порошенко», - сказал Соскин.
Он считает, что глава внешнеполитического ведомства Украины не боится последствий, так как уже написал заявление об отставке, о чем уже писала НСН.
«Что ему может сделать Зеленский? Второй раз в отставку отправить? Климкин поступает так, как считает нужным. Став президентом, Зеленский не взял геополитику под свой личный контроль, не вник в нее, не нашел людей, которые бы ему докладывали каждый день, что происходит в международной сфере. Сейчас мы видим его конкретные провалы. Это касается того, что восстановлено членство России в ПАСЕ, Зеленский проиграл полностью этот раунд. Его встречи его с Макроном и Меркель бесполезны. А теперь он провалился в деле с украинскими моряками», - пояснил политолог.
Тем не менее, полагает политолог, такое заявление Зеленского может свидетельствовать о намерении жестче заняться международной политикой, в том числе, взяв МИД Украины под свой контроль.
«Возможно, он хочет взять сферу международных отношений под контроль более жестко. Если произойдут быстрые кадровые назначения в этой области и в МИДе, это будет означать, что Зеленский себя так специально повел, чтобы спровоцировать обострение ситуации. А если ничего не случится, значит, он просто растерялся», - подчеркнул Соскин.
Как уже сообщала НСН, президент Украины впервые обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину. В ходе брифинга, на котором он возмущался действиями украинского МИДа за спиной главы государства, Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Накануне Россия направила Украине ноту с перечнем условий для освобождения украинских моряков. В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин ответил на предложение отказом. Позднее в ходе брифинга Зеленский назвал недопустимым то, что ответ Киева не был согласован с главой государства.
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