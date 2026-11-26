«Существует нелегальная продажа алкоголя. Сколько бы сайтов ни закрывал Роскомнадзор, на их месте открываются новые. Добраться до тех, кто стоит за этими ресурсами, довольно сложно: они могут находиться и за границей. Поэтому необходимо заняться теми, кто действует на нашей территории и выполняет роль "рук" этого процесса. Я имею в виду курьеров: они доставляют не только алкоголь, но и некоторые запрещенные вещества. Речь не о легальных курьерах маркетплейсов, а о нелегальной онлайн‑продаже алкоголя. Во многих странах существует практика: за содействие в поимке правонарушителей выплачивается вознаграждение. Думаю, и в России стоило бы привлечь общественность к выявлению курьеров, доставляющих алкоголь по онлайн‑заказам. С алкоголем это сделать проще всего — его не спрячешь, как таблетку. Например, человек, желающий помочь, заказывает алкоголь на нелегальной площадке, а к себе домой приглашает сотрудников правоохранительных органов, которые и встречают этого "товарища"‑курьера с контрабандным товаром. Предлагаю увеличить штраф для курьеров, доставляющих алкоголь, до 50 тысяч рублей, а тому, кто содействовал в поимке нарушителя, выплачивать половину взысканного штрафа. Предлагается ввести вознаграждение гражданам в размере 15 тысяч рублей и участковым инспекторам — 10 тысяч рублей. Если курьеры будут настолько опасаться наказания, что откажутся брать посылки с алкоголем, эта практика прекратится сама собой», — сказал собеседник НСН.

Он также рассказал, что обращение с комплексом выдвинутых инициатив планируется направить ключевым представителям власти: председателю Госдумы Вячеславу Володину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, а также председателю комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной.

По словам специалиста по вопросам зависимости, общественного деятеля, сопредседателя Национального антинаркотического союза Алины Рудаковой, торговля опасными для здоровья и психики товарами, на какой бы площадке она ни велась, — это прямая пропаганда зависимостей.

«Ни один человек не рождается с желанием стать зависимым. Пока государство не пресекло нелегальную продажу алкоголя, вейпов и других подобных товаров и не закрыло несовершеннолетним доступ к нелегальным игровым площадкам, есть риск обвального притока новых пациентов в наркологические, психиатрические клиники и реабилитационные центры», — заявила Рудакова в пресс-центре НСН.

Несмотря на запрет дистанционной продажи алкоголя и регулярные блокировки интернет‑магазинов, в России продолжает активно функционировать серый рынок доставки спиртного. Его объем эксперты оценивают в 30–50 миллиардов рублей. При этом свыше 50% реализуемого на этом рынке алкоголя — фальсификат, а значит, реальная угроза здоровью людей еще выше. Аналогичная проблема наблюдается и в других сегментах. Так, нелегально продаётся от 60 до 80% жидкостей для вейпов. Не менее масштабна ситуация с онлайн‑катранами: годовой оборот таких нелегальных площадок, по разным оценкам, достигает 1–3 триллионов рублей. Такие объемы теневого оборота означают не только колоссальные потери для бюджета, но и серьёзный вред здоровью, прежде всего детей и подростков — ведь доступ к этой продукции остается пугающе простым.

Детям необходимо закрыть доступ в алкогольные магазины, заявила ранее в пресс-центре НСН первый зампред Всероссийского общественного движения «Матери России», член Общественного совета Минздрава РФ Екатерина Бадтиева.

