Доставляющих алкоголь курьеров призвали штрафовать на 50 тысяч рублей
Стоило бы привлечь общественность к выявлению курьеров, доставляющих алкоголь по онлайн‑заказам, сказал в пресс-центре НСН Валерий Корнеев.
Нужно увеличить штраф для курьеров, доставляющих алкоголь, до 50 тысяч рублей, а тому, кто содействовал в поимке нарушителя — гражданам и участковым инспекторам, выплачивать половину взысканного штрафа, сказал в пресс-центре НСН председатель Союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев.
«Существует нелегальная продажа алкоголя. Сколько бы сайтов ни закрывал Роскомнадзор, на их месте открываются новые. Добраться до тех, кто стоит за этими ресурсами, довольно сложно: они могут находиться и за границей. Поэтому необходимо заняться теми, кто действует на нашей территории и выполняет роль "рук" этого процесса. Я имею в виду курьеров: они доставляют не только алкоголь, но и некоторые запрещенные вещества. Речь не о легальных курьерах маркетплейсов, а о нелегальной онлайн‑продаже алкоголя. Во многих странах существует практика: за содействие в поимке правонарушителей выплачивается вознаграждение. Думаю, и в России стоило бы привлечь общественность к выявлению курьеров, доставляющих алкоголь по онлайн‑заказам. С алкоголем это сделать проще всего — его не спрячешь, как таблетку. Например, человек, желающий помочь, заказывает алкоголь на нелегальной площадке, а к себе домой приглашает сотрудников правоохранительных органов, которые и встречают этого "товарища"‑курьера с контрабандным товаром. Предлагаю увеличить штраф для курьеров, доставляющих алкоголь, до 50 тысяч рублей, а тому, кто содействовал в поимке нарушителя, выплачивать половину взысканного штрафа. Предлагается ввести вознаграждение гражданам в размере 15 тысяч рублей и участковым инспекторам — 10 тысяч рублей. Если курьеры будут настолько опасаться наказания, что откажутся брать посылки с алкоголем, эта практика прекратится сама собой», — сказал собеседник НСН.
Он также рассказал, что обращение с комплексом выдвинутых инициатив планируется направить ключевым представителям власти: председателю Госдумы Вячеславу Володину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, а также председателю комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной.
По словам специалиста по вопросам зависимости, общественного деятеля, сопредседателя Национального антинаркотического союза Алины Рудаковой, торговля опасными для здоровья и психики товарами, на какой бы площадке она ни велась, — это прямая пропаганда зависимостей.
«Ни один человек не рождается с желанием стать зависимым. Пока государство не пресекло нелегальную продажу алкоголя, вейпов и других подобных товаров и не закрыло несовершеннолетним доступ к нелегальным игровым площадкам, есть риск обвального притока новых пациентов в наркологические, психиатрические клиники и реабилитационные центры», — заявила Рудакова в пресс-центре НСН.
Несмотря на запрет дистанционной продажи алкоголя и регулярные блокировки интернет‑магазинов, в России продолжает активно функционировать серый рынок доставки спиртного. Его объем эксперты оценивают в 30–50 миллиардов рублей. При этом свыше 50% реализуемого на этом рынке алкоголя — фальсификат, а значит, реальная угроза здоровью людей еще выше. Аналогичная проблема наблюдается и в других сегментах. Так, нелегально продаётся от 60 до 80% жидкостей для вейпов. Не менее масштабна ситуация с онлайн‑катранами: годовой оборот таких нелегальных площадок, по разным оценкам, достигает 1–3 триллионов рублей. Такие объемы теневого оборота означают не только колоссальные потери для бюджета, но и серьёзный вред здоровью, прежде всего детей и подростков — ведь доступ к этой продукции остается пугающе простым.
Детям необходимо закрыть доступ в алкогольные магазины, заявила ранее в пресс-центре НСН первый зампред Всероссийского общественного движения «Матери России», член Общественного совета Минздрава РФ Екатерина Бадтиева.
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