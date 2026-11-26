«Теперь наши люди пишут Деду Морозу, чтобы правительство к Рождеству открыло для собственных жителей коридор через границу», - заявил мэр.

В ответ министр указал, что если бы эстонское правительство не думало о населении Нарвы и других регионов приграничья, то закрыло бы границу раньше.

Ранее Эстония решила закрыть КПП на границе с Россией с 1 декабря в интересах безопасности. В связи с этим Москва заявила протест Таллину. Как ожидается, в случае закрытия границы эстонские приграничные районы будут терять 500-600 тысяч евро ежегодно.

