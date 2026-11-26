Глава МВД Эстонии и мэр Нарвы поссорились на ТВ из-за закрытия границы с Россией
Глава МВД Эстонии Игорь Таро и мэр Нарвы Яан Тоотс повздорили в прямом эфире национального телевидения во время обсуждения закрытия границы между республикой и Россией. Об этом сообщает ТАСС.
«Теперь наши люди пишут Деду Морозу, чтобы правительство к Рождеству открыло для собственных жителей коридор через границу», - заявил мэр.
В ответ министр указал, что если бы эстонское правительство не думало о населении Нарвы и других регионов приграничья, то закрыло бы границу раньше.
Ранее Эстония решила закрыть КПП на границе с Россией с 1 декабря в интересах безопасности. В связи с этим Москва заявила протест Таллину. Как ожидается, в случае закрытия границы эстонские приграничные районы будут терять 500-600 тысяч евро ежегодно.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В ФНС назвали число зарегистрированных в России самозанятых
- Кушнер назвал территориальный вопрос тупиком украинского урегулирования
- Российский болельщик умер во время матча ЛЧ в Баку
- Разработчик сайта Кремля объяснил резкий рост числа кибератак на IT-компании
- Нарколог призвал не цензурировать «безобидные слабости» классиков литературы
- Глава Минздрава Мурманской области станет врио главы региона
- Песков рассказал о реакции Европы на приглашение приехать в Москву
- «Заберем у Euroclear»: Как Россия ответит на реинвестицию замороженных активов
- Доставляющих алкоголь курьеров призвали штрафовать на 50 тысяч рублей
- Глава МВД Эстонии и мэр Нарвы поссорились на ТВ из-за закрытия границы с Россией