«Уже добрались и до Пушкина — и все под видом "заботы"… Там, где действительно стоит что‑то убрать, — это из современных сериалов: там сотни сцен употребления алкоголя, которые не несут никакой художественной ценности. Вот там — да, стоило бы задуматься. А вот резать классику под предлогом заботы — это уже перебор. Давайте не будем сводить все к теме онлайн‑торговли алкоголем. Лучше показывать в школах хорошие фильмы, устраивать по ним дискуссии. А от классиков стоит отстать: давайте простим им их, на мой взгляд, вполне безобидные слабости», — сказал собеседник НСН.

СМИ обратили внимание на то, что в школьном учебнике «Литературное чтение» для третьих классов отцензурировали стихотворение Александра Пушкина «Зимний вечер». Из него исключили четверостишие, начинающееся со строк «Выпьем, добрая подружка / Бедной юности моей» и заканчивающееся словами «Выпьем с горя; где же кружка? / Сердцу будет веселей».

Ранее председатель Союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев сказал в пресс-центре НСН, что нужно увеличить штраф для курьеров, доставляющих алкоголь, до 50 тысяч рублей, а тому, кто содействовал в поимке нарушителя — гражданам и участковым, выплачивать половину взысканного штрафа,

