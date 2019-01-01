Глава МИД Украины написал заявление об отставке
Глава МИД Украины Павел Климкин написал заявление об отставке, сообщает RT. Направить заявление в Верховную Раду украинский политик намерен 20 мая, в день инаугурации избранного президента Владимира Зеленского, отмечает Ura.ru.
Отмечается, что видео с обращением к украинцам, в котором говорится об уходе с поста министра иностранных дел, Климкин опубликовал на своей странице в Facebook.
«Как и обещал, только что написал заявление об отставке», — сказал Климкин.
Также глава внешнеполитического ведомства Украины анонсировал намерение баллотироваться на парламентских выборах в Верховную Раду. Он отметил, что у новоизбранного президента Владимира Зеленского есть право на собственную команду и стратегию, однако он будет поддерживать новую власть, если у него совпадут с ней точки зрения, пишет «Свободная пресса».
Ранее Павел Климкин отказался участвовать в министерском заседании Совета Европы в Хельсинки. Причиной отказа стало решение комитета министров СЕ по России, которое открывало путь для возвращения России в ПАСЕ. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров объяснил в эфире НСН, зачем украинский министр решил устроить демарш.
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