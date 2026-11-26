Болельщик из России умер во время матча Лиги чемпионов между футбольными клубами «Сабах» и «Барселона» на Бакинском олимпийском стадионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана.

Как отметили в ведомстве, вечером 25 ноября бригада скорой медицинской помощи зафиксировала факт доврачебной смерти 39-летнего зрителя на стадионе. По предварительным данным, причиной смерти болельщика могла стать сердечная недостаточность.

Как сообщают СМИ, умерший россиянин приехал в Баку из Красноярского края.

Ранее в Казани пожилой болельщик умер после матча регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной лиги (КХЛ) между командами «Ак Барс» и «Сибирь».

