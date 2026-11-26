«Заберем у Euroclear»: Как Россия ответит на реинвестицию замороженных активов
По всей видимости, Еврокомиссия намерена потратить доходы от реинвестирования российских активов на поддержку экономики Украины и производство вооружения, сказал НСН Валерий Ванин.
При попытке хищения Еврокомиссией замороженных российских активов под видом реинвестиций Россия ответит изъятием адекватных активов депозитария Euroclear, замороженных в России. Об этом НСН заявил юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин.
Еврокомиссия дала понять, что не намерена разблокировать замороженные российские активы минимум 35 лет. Об этом в ходе брифинга в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари. По его словам, доходы от реинвестирования этих активов уже расписаны в Брюсселе на десятки лет вперед. Ванин отметил, что при любой попытке похитить российские средства Москва будет забирать средства компании Euroclear, в распоряжении которой находятся замороженные российские активы и средства которой также заморожены в России.
«Дело в том, что деньги, которыми пытается распоряжаться Еврокомиссия, находятся в распоряжении частной компании Euroclear. Насколько мне известно, в России заморожены адекватные активы Euroclear. Соответственно, по мере того, как будут похищаться российские средства, Россия адекватно будет забирать средства этого депозитария. Так что я бы не ставил акцент на том, что мы безвозвратно теряем наши активы, хотя это крайне неприятная ситуация — мы могли бы использовать их иным образом, чем просто иметь замороженные активы Euroclear. Конечно, мы не ожидаем, что мы вернем активы с процентами и прибылью, этого не будет. Но что касается материального ущерба, повторюсь, более-менее адекватные активы Euroclear заморожены в России», — сказал Ванин.
Собеседник НСН указал на то, что у Еврокомиссии нет законных оснований для реинвестиции российских средств.
«Законных оснований реинвестировать российские средства нет. Идет попытка создать нормативную базу в виде решений Еврокомиссии и так далее, но эти решения не дают индульгенции Euroclear. Все заявления о реинвестировании — это просто оболочка, шелуха. Средства будут просто похищены. Более того, давно обсуждается передача этих активов другому юридическому лицу, у которого нет замороженных активов в России, чтобы безнаказанно их реинвестировать с непонятным результатом», — добавил юрист.
В заключение Ванин предположил, на что Еврокомиссия хотела бы тратить доходы от реинвестирования российских активов.
«Скорее всего, речь идет об инвестициях в экономику Украины, производстве вооружения на территории Украины либо за ее пределами. Но это никак не спасает замороженные активы Euroclear», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что объем российских активов, которые были заморожены в Швейцарии, вырос до $10,2 млрд.
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