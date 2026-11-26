При попытке хищения Еврокомиссией замороженных российских активов под видом реинвестиций Россия ответит изъятием адекватных активов депозитария Euroclear, замороженных в России. Об этом НСН заявил юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин.

Еврокомиссия дала понять, что не намерена разблокировать замороженные российские активы минимум 35 лет. Об этом в ходе брифинга в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари. По его словам, доходы от реинвестирования этих активов уже расписаны в Брюсселе на десятки лет вперед. Ванин отметил, что при любой попытке похитить российские средства Москва будет забирать средства компании Euroclear, в распоряжении которой находятся замороженные российские активы и средства которой также заморожены в России.

«Дело в том, что деньги, которыми пытается распоряжаться Еврокомиссия, находятся в распоряжении частной компании Euroclear. Насколько мне известно, в России заморожены адекватные активы Euroclear. Соответственно, по мере того, как будут похищаться российские средства, Россия адекватно будет забирать средства этого депозитария. Так что я бы не ставил акцент на том, что мы безвозвратно теряем наши активы, хотя это крайне неприятная ситуация — мы могли бы использовать их иным образом, чем просто иметь замороженные активы Euroclear. Конечно, мы не ожидаем, что мы вернем активы с процентами и прибылью, этого не будет. Но что касается материального ущерба, повторюсь, более-менее адекватные активы Euroclear заморожены в России», — сказал Ванин.