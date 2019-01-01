Россия восстановлена в ПАСЕ. Рады не все

Ранее по инициативе противников участия российских парламентариев в работе ПАСЕ предлагалось лишить Россию прав на назначение докладчиками в мониторинговом комитете, на участие в миссиях наблюдателей, права выражать мнение на дебатах ПАСЕ, право вносить резолюции и рекомендации. На это из Москвы прозвучали недвусмысленные ответы, в частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин поставил вопрос так: «либо полноценные права у нашей делегации, и они должны быть незыблемы, либо мы покидаем парламентскую Ассамблею Совета Европы». О возможности только полноформатного участия РФ в ПАСЕ заявил и пресс-секретарь президента: «Какое-то ущемление в правах уже делает невозможным участие нашей делегации», - сказал Дмитрий Песков. Если бы члены Ассамблеи на голосовании приняли к резолюции хоть одну из поправок, вводящую ограничения, Россия покинула бы Ассамблею, - заявил РБК за полчаса до начала голосования глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой.

Впервые за пять лет с трибуны Парламентской ассамблеи Совета Европы выступили российские депутаты. Так, Петр Толстой назвал участие в работе ПАСЕ «протянутой рукой России Европе»:

«Если вы готовы принять эту руку и дальше обсуждать существенные проблемы вместе, мы здесь. Если вы отвергните эту руку — мы уйдем. Но никогда и ни у кого не возникнет права давать уроки России», — сказал вице-спикер Госдумы.





Стерпеть возвращение России к работе в ПАСЕ на полных правах смогли не все. Сразу после объявления о принятии резолюции с полным подтверждением полномочий российской делегации зал заседаний ПАСЕ покинула делегация Украины. Кроме того, как стало известно «Интерфаксу», делегации Польши, Литвы, Словакии, Эстонии и Грузии обратились к парламентам и правительствам своих стран по вопросу будущего участия в организации.

