Отмечается, что Панычев будет исполнять обязанности руководителя области с 25 ноября до назначения указом президента России врио губернатора региона.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мурманской области Андрея Чибиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Чиновника обвинили в растрате и получении взятки, он заключен под стражу до 23 января. Бывший губернатор не признает свою вину.

