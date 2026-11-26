Глава Минздрава Мурманской области станет врио главы региона
Временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области стал замглавы региона, министр здравоохранения области Дмитрий Панычев. Об этом сообщило региональное правительство.
Отмечается, что Панычев будет исполнять обязанности руководителя области с 25 ноября до назначения указом президента России врио губернатора региона.
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мурманской области Андрея Чибиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Чиновника обвинили в растрате и получении взятки, он заключен под стражу до 23 января. Бывший губернатор не признает свою вину.
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