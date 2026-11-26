Психиатр назвал самые опасные зависимости у подростков
В интернете активно продвигают алкоголь как универсальное средство, способное будто бы подарить любую эмоцию. Но это не так — такой посыл вводит в заблуждение, сказал в пресс-центре НСН Василий Шуров.
Объем нелегальных онлайн‑продаж алкоголя оценивается в 100 миллиардов рублей, а доля контрафактной продукции достигает 40%, заявил в пресс-центре НСН врач‑психиатр, нарколог, психотерапевт Василий Шуров.
«На мой взгляд, самые опасные зависимости у подростков — это те, что остаются легальными и при этом широко доступны. Прежде всего стоит сказать об алкоголе: его продают и в обычных, и в специализированных магазинах. В интернете активно продвигают алкоголь как универсальное средство, способное будто бы подарить любую эмоцию. Но это не так — такой посыл вводит в заблуждение. Не менее серьезная проблема — курение. К сожалению, в стране десятки миллионов курильщиков. Сейчас активно обсуждается запрет вейпов: одни регионы вводят ограничения, другие взвешивают риски, опасаясь появления черного рынка. На этом фоне я вижу немало пустых разговоров и демагогии. Для сравнения: в Таджикистане приняли решительные меры — запретили импорт, производство и продажу вейпов на всей территории страны. У нас же пока ограничиваются полумерами. Нам заявляют об улучшении статистики по употреблению алкоголя, но учитывают только легальный рынок. При этом нелегальный объем онлайн‑продаж алкоголя оценивается в 100 миллиардов рублей, а доля контрафактной продукции достигает 40%», — сказал собеседник НСН.
Детям необходимо закрыть доступ в алкогольные магазины, заявила ранее в пресс-центре НСН первый зампред Всероссийского общественного движения «Матери России», член Общественного совета Минздрава РФ Екатерина Бадтиева.
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