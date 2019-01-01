Царёв признал мини-победу Зеленского в Донбассе

Комментируя разведение сил и средств в Станице Луганской, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на «начало завершения горячей фазы» конфликта на юго-востоке страны. В своем видеообращении, опубликованным в Facebook украинский лидер отметил, что разведение сил, которое подтвердило ОБСЕ, можно считать «первым небольшим успехом».

«Мне кажется, это первый шаг к стабильному прекращению огня по всей линии разграничения, который произошел благодаря разблокировке минского процесса», — цитирует ТАСС Зеленского.

При этом президент Украины не стал обещать сиюминутного прекращения войны и призвал граждан сохранять спокойствие.

Как отметил в эфире НСН экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв, за первые полтора месяца Владимиру Зеленскому удалось сделать больше, чем его предшественнику Петру Порошенко за пять лет.

«Надо сказать, что чуть меньше ста раз пытались развести войска в районе станицы Луганской, и никогда это не получалось, а у Зеленского получилось. И это радует, это обнадеживает. Конечно же, нельзя говорить о том, что это какая-то большая победа. Нельзя говорить о том, что это окончательное решение вопроса, но то, что произошло, обнадёживает и позволяет надеяться на то, что минские соглашения будут выполняться», — отметил Олег Царёв.