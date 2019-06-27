Зеленский впервые обратился к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский впервые обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину. В ходе брифинга, на котором он возмущался действиями украинского МИДа за спиной главы государства, Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

«У нас у всех есть дети. Верните детей родителям», — сказал Зеленский, перейдя с украинского на русский язык.