Зеленский впервые обратился к Путину
Президент Украины Владимир Зеленский впервые обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину. В ходе брифинга, на котором он возмущался действиями украинского МИДа за спиной главы государства, Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
«У нас у всех есть дети. Верните детей родителям», — сказал Зеленский, перейдя с украинского на русский язык.
Накануне Россия направила Украине ноту с перечнем условий для освобождения украинских моряков, пишет «Утро.ру». Глава МИД Украины Павел Климкин ответил на предложение отказом, напоминает RT. В ходе брифинга Зеленский назвал недопустимым то, что ответ Киева не был согласован с главой государства. Как отмечают «Дни.ру», президент Украины жёстко отчитал главу внешнеполитического ведомства.
Ранее стало известно о согласовании главой украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком процесса выдачи украинских пленных Киеву непризнанными республиками. Отметим, что этот шаг также был сделан без ведома Зеленского.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- «Greenpeace Россия»: Косаток и белух просто выбросили в море
- Адмирал объяснил, что делать с американской слежкой за «Адмиралом Горшковым»
- Зеленский впервые обратился к Путину
- В МЭР хотят взять под контроль расходы россиян
- Медведчук в обход Зеленского договорился с Донбассом о выдаче украинских пленных