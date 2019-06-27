Украина

Зеленский впервые обратился к Путину

27 июня17:25

Президент Украины Владимир Зеленский впервые обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину. В ходе брифинга, на котором он возмущался действиями украинского МИДа за спиной главы государства, Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

«У нас у всех есть дети. Верните детей родителям», — сказал Зеленский, перейдя с украинского на русский язык.

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Накануне Россия направила Украине ноту с перечнем условий для освобождения украинских моряков, пишет «Утро.ру». Глава МИД Украины Павел Климкин ответил на предложение отказом, напоминает RT. В ходе брифинга Зеленский назвал недопустимым то, что ответ Киева не был согласован с главой государства. Как отмечают «Дни.ру», президент Украины жёстко отчитал главу внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно о согласовании главой украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком процесса выдачи украинских пленных Киеву непризнанными республиками. Отметим, что этот шаг также был сделан без ведома Зеленского.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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