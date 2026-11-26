Кушнер назвал территориальный вопрос тупиком украинского урегулирования
26 ноября 202612:06
Юлия Савченко
Вопрос о территориях мешает завершению боевых действий в рамках конфликта на Украине. Об этом заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер.
«Главным тупиком остается территориальный вопрос», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин называл бессмысленным поиск возможностей подвинуть РФ «туда, куда мы никогда не передвинемся». Глава государства отмечал, что имеет в виду в том числе вопросы территориального характера.
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