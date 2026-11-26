Разработчик сайта Кремля объяснил резкий рост числа кибератак на IT-компании
Артем Геллер заявил НСН, что значительная часть взломов – это человеческий фактор внутри компании.
Сегодня даже начинающий хакер имеет возможность и достаточно инструментов для совершения атак, под угрозой ИТ-сектор, большие магазины и маркетплейсы, заявил НСН разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Число DDoS-атак на российские ИТ-компании за первое полугодие выросло на 61%. Средняя продолжительность DDoS-атак на операторов связи составляет 135 минут — это самый высокий показатель среди отраслей, следует из отчета «Лаборатории Касперского». Геллер объяснил такой значительный прирост.
«Здесь несколько ключевых аспектов. Во-первых, влияет доступность нейросетей. Сегодня даже начинающий хакер имеет возможность и достаточно инструментов, чтобы совершать то, на что раньше ему потребовалось бы сильно больше опыта, практики, знаний. Во-вторых, влияет конфликт на Украине, не исключены дополнительные установки для некоторых группировок. В сумме эти две причины дают такой большой прирост. В зоне риска любые сферы, но больше всего ИТ-сектор, военный сектор, публичные большие системные магазины, маркетплейсы», - отметил он.
По его словам, работать необходимо именно с человеческим фактором.
«Дополнительные меры здесь довольно просты – это еще раз проинспектировать службу безопасности, актуализировать весь необходимый софт, ПО. Важный момент – провести дополнительный образовательный процесс внутри компании, корпорации, чтобы сотрудники понимали, как происходят взломы, что можно и нельзя делать. Это в значительной степени помогает, потому что значительная часть взломов – это все равно человеческий фактор», - добавил он.
Искусственный интеллект может помогать в совершении кибератак, а может предотвращать их, поэтому к подобным технологиям нужно относиться настороженно, рассказал НСН директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.
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