Сегодня даже начинающий хакер имеет возможность и достаточно инструментов для совершения атак, под угрозой ИТ-сектор, большие магазины и маркетплейсы, заявил НСН разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

Число DDoS-атак на российские ИТ-компании за первое полугодие выросло на 61%. Средняя продолжительность DDoS-атак на операторов связи составляет 135 минут — это самый высокий показатель среди отраслей, следует из отчета «Лаборатории Касперского». Геллер объяснил такой значительный прирост.