Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что европейцев пригласили в РФ для уточнения их позиции по возможному участию в мирном процессе по Украине. Замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что Москва оставляет за представителями Европы выбор — хотят они приехать в Россию или нет, пишет RT.

«Они отзываются, но пока ясности это не вносит», — указал Песков, говоря о возможности участия европейцев в украинском урегулировании.

Между тем министр обороны Германии Борис Писториус призвал Евросоюз не отказываться от приглашения посетить Москву и провести переговоры.

