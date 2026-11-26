Песков рассказал о реакции Европы на приглашение приехать в Москву
Представители Европы отзываются на приглашение приехать в Москву, но это пока не дает ясности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что европейцев пригласили в РФ для уточнения их позиции по возможному участию в мирном процессе по Украине. Замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что Москва оставляет за представителями Европы выбор — хотят они приехать в Россию или нет, пишет RT.
«Они отзываются, но пока ясности это не вносит», — указал Песков, говоря о возможности участия европейцев в украинском урегулировании.
Между тем министр обороны Германии Борис Писториус призвал Евросоюз не отказываться от приглашения посетить Москву и провести переговоры.
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