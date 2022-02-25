«Грех Каина». РПЦ на грани раскола из-за войны на Украине
Запрещенный в служении протодиакон призвал РПЦ создать информационные войска, посетовав, что конфликт на Украине привел к «патовой ситуации».
Военная спецоперация России на Украине может привести к церковному расколу между РПЦ и УПЦ, либо его имитации, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев.
Ранее предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий сравнил войну России с Украиной с «грехом Каина».
«В целом, я давно говорил, что первый солдат российской армии, наступивший на территорию Украины без ее ведома, становится могильщиком Украинской православной церкви Московского патриархата, так что все это весьма и весьма вероятно. Однако здесь возможны разные сценарии, в том числе имитация раскола», - сказал Кураев.
По его мнению, обращение митрополита Онуфрия могло быть санкционировано Москвой.
«Понятно, что на украинский епископат есть мощное давление местного общественного мнения. Они не могут долго прятаться и заявлять, что мы нейтральные. И вот уже киевский митрополит обратился к Путину. Но я совсем не уверен, что его обращение не было санкционировано Москвой. В былые годы в случаях обострения Москва разрешала своим украинским храмам не указывать на вывесках, что они имеют к ней отношение. Лучше сохранить их под своим реальным контролем, чем утратить его. То есть на словах отрекаются, а на деле все равно останутся нашими. Не исключено, что и сегодня будет выбрана такая тактика», - допустил запрещенный в служении протодиакон.
При этом Кураев считает, что сейчас сложилась «патовая ситуация», поскольку победа России при приведет к «возвращению СССР», а Украины – к всплеску национализма.
«В этой войне мне будет жалко не проигравшего, а победителя, ведь учат именно поражения. Но главное не в этом, а в том, что победивший закрепляется надолго в той идеологической конфигурации, в которой он одержал эту победу. При этом обе стороны идеологически инфицированы. Поэтому, я боюсь, что ситуация патовая», - подчеркнул Кураев.
Он также призвал РПЦ создать информационные войска.
«Ясли бы патриархом был я, то создал бы церковные информационные войска и приказал бы им заниматься тем, что я пытаюсь делать в последние дни. Это война с фейками с обеих сторон, призывы к отказу от дегуманизации противника, противостояние с радикальными, оценочными, тотальными формами, которые унижают целые народы и страны, то есть призыв к трезвости. Молитва – само собой, но мне кажется, что в публичной области очень важно то, о чем я сказал», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл накануне призвался молиться о скорейшем восстановлении мира на Украине, призвав стороны конфликта сделать всё возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей.
Со своей стороны, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий заявил, что эта война не имеет оправдания «ни перед Богом, ни перед людьми».
«Украинский и российский народы вышли из Днепровской купели крещения, и война между этими народами — это повторение греха Каина, который из зависти убил своего родного брата. Такая война не имеет оправдания ни у Бога, ни у людей», — подчеркнул Онуфрий, добавив, что УПЦ отстаивает суверенитет и целостность Украины.
Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ) является самоуправляемой церковью в составе Русской православной церкви (РПЦ).
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