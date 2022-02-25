Патриарх Кирилл призвал молиться о мире на Украине
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в связи с военной операцией на Украине выступил с обращением к священнослужителям и пастве, призвав избежать жертв среди мирного населения и помогать пострадавшим. Обращение предстоятеля Русской православной церкви опубликовано на сайте Московского Патриархата.
«С глубокой и сердечной болью воспринимаю страдания людей, вызванные происходящими событиями. Как Патриарх всея Руси и Предстоятель Церкви, паства которой находится в России, Украине и в других странах, глубоко сопереживаю всем, кого коснулась беда. Призываю все стороны конфликта сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей. Обращаюсь к архиереям, пастырям, монашествующим и мирянам с призывом оказывать всемерную помощь всем пострадавшим, включая беженцев, людей, оставшихся без крова и средств к существованию», — говорится в заявлении патриарха.
Как отметил глава РПЦ, русский и украинский народы имеют общую многовековую историю, пишет РИА ФАН. Патриарх подчеркнул, что «эта дарованная Богом общность поможет преодолеть возникшие разделения и противоречия». Предстоятель РПЦ призвал «возносить сугубую, горячую молитву» о восстановлении мира.
Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. По словам главы государства, решение было принято для защиты мирных жителей Донбасса и демилитаризации территории, отмечает Ura.ru.
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