Предстоятель УПЦ призвал прекратить братоубийственную войну
Немедленно прекратить братоубийственную войну между украинским и российским народами призвал предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ), митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
«Украинский и российский народы вышли из Днепровской купели крещения и война между этими народами - это повторение греха Каина, который из зависти убил своего родного брата. Такая война не имеет оправдания ни у Бога, ни у людей», — цитирует заявление Онуфрия orthodox.cn.ua.
Отдельно предстоятель обратился к президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, УПЦ отстаивает суверенитет и целостность Украины. Граждан республики он призвал не поддаваться панике, быть мужетсвенными и проявить любовь к своей родине и друг к другу.
Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбасс, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Минобороны утверждает, что удары ведутся только по военной инфраструктуре, опасности для мирного населения нет.
Многие страны осудили решение Путина, призвав прекратить военную спецоперацию и грозя санкциями. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений между странами.
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