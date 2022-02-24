Предстоятель УПЦ призвал прекратить братоубийственную войну

Отдельно предстоятель обратился к президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, УПЦ отстаивает суверенитет и целостность Украины. Граждан республики он призвал не поддаваться панике, быть мужетсвенными и проявить любовь к своей родине и друг к другу.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбасс, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Минобороны утверждает, что удары ведутся только по военной инфраструктуре, опасности для мирного населения нет.



Многие страны осудили решение Путина, призвав прекратить военную спецоперацию и грозя санкциями. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений между странами.







