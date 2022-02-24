Предстоятель УПЦ призвал прекратить братоубийственную войну

Немедленно прекратить братоубийственную войну между украинским и российским народами призвал предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ), митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

«Украинский и российский народы вышли из Днепровской купели крещения и война между этими народами - это повторение греха Каина, который из зависти убил своего родного брата. Такая война не имеет оправдания ни у Бога, ни у людей», — цитирует заявление Онуфрия orthodox.cn.ua.

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Отдельно предстоятель обратился к президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, УПЦ отстаивает суверенитет и целостность Украины. Граждан республики он призвал не поддаваться панике, быть мужетсвенными и проявить любовь к своей родине и друг к другу.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбасс, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Минобороны утверждает, что удары ведутся только по военной инфраструктуре, опасности для мирного населения нет.

Многие страны осудили решение Путина, призвав прекратить военную спецоперацию и грозя санкциями. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений между странами.


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ФОТО: orthodox.cn.ua
ТЕГИ:Украинская Православная Церковь
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