«Полыхает уже четыре часа»: Из-за пожара на полигоне в Крыму эвакуируют жителей
Из-за пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса «Таврида». Причины происшествия не называются. Создан оперативный штаб по ликвидации ЧС на полигоне, его возглавил глава Крыма.
Мощный пожар произошел на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.
«В связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса «Таврида». Схема движения автомобильного транспорта будет опубликована в ближайшее время», - написал он.
Первые взрывы на полигоне начались около 4:30 утра, то есть, продолжаются уже более трех часов, сообщают очевидцы.
Аксенов сообщил, что из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов, это более двух тысяч человек. Ориентировочно жителей будут вывозить в пункты временного размещения (ПВР) на сутки. В МЧС республики сообщили, что на данный момент два ПВР в школах Крыма примут эвакуированных из-за пожара на полигоне.
Отмечается, что уже создан оперативный штаб по ликвидации ЧС на полигоне, его возглавил глава Крыма.
Транспорт в регионе из-за происшествия перенаправляют в объезд перекрытого участка «Тавриды», сообщил минтранс. Так, движение автобусов по межрегиональным маршрутам временно переориентировано на дорогу Белогорск-Феодосия, через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.
Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что перекрыт участок с 118 по 130 километр автодороги. В своем Telegram-канале он опубликовал официальную схему объезда.
Он отметил, что железнодорожное сообщение происходит в обычном режиме, Крымский мост работает в режиме реверса, без изменений.
Пункты пропуска на севере Крыма «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» также работают в обычном режиме
При этом официальной информации о том, что стало причиной пожара на полигоне, нет. Ранее в соцсетях сообщали о взрывах в небе и предположительной роботе ПВО, власти региона эти данные не подтверждали.
По предварительным данным, на полигоне сейчас взрываются боеприпасы. На месте действуют профильные службы.
Ранее, 17 июля, Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Крымский мост атаковали украинские надводные беспилотники. Автомобильная часть моста получила повреждения.
Член Общественной палаты Республики Крым, член совета КРО «ОПОРА РОССИИ», эксперт АСИ Олег Кузнецов в пресс-центре НСН заявил, что атаки дронов не угрожают туристам в Крыму, они направлены на военные объекты.
«На сегодняшнюю ночь 17 беспилотников было сбито, еще 11 посажено силами РЭБ. Атаки идут постоянно, но мы как мирное население этого не замечаем. Полноценно работают РДО, ПВО и так далее. Туристам опасаться нечего: атаки идут, скорее всего, на военные объекты… Хотя, с какой целью было поражение Крымского моста, тоже непонятно», - отметил он.
Также он заявил, что Вооруженные силы РФ должны полностью контролировать Черноморское побережье, чтобы избежать каких-либо терактов со стороны Киева.
«В любом случае сейчас официальные лица, в том числе республики Крым, дают свою аналитику. Они понимают: чтобы подобное больше не повторялось, нужно сместить линию обороны в сторону целей СВО. Черноморское побережье должно в итоге полностью контролироваться Вооруженными силами РФ, и тогда не будет никаких прилетов и терактов», - сказал Кузнецов, комментируя теракт на Крымском мосту.
18 июля Минобороны сообщило, что российская армия нанесла групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе «ударами возмездия» за теракт на Крымском мосту.
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