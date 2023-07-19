«Полыхает уже четыре часа»: Из-за пожара на полигоне в Крыму эвакуируют жителей

Мощный пожар произошел на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

«В связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса «Таврида». Схема движения автомобильного транспорта будет опубликована в ближайшее время», - написал он.

Первые взрывы на полигоне начались около 4:30 утра, то есть, продолжаются уже более трех часов, сообщают очевидцы.

Аксенов сообщил, что из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов, это более двух тысяч человек. Ориентировочно жителей будут вывозить в пункты временного размещения (ПВР) на сутки. В МЧС республики сообщили, что на данный момент два ПВР в школах Крыма примут эвакуированных из-за пожара на полигоне.

Отмечается, что уже создан оперативный штаб по ликвидации ЧС на полигоне, его возглавил глава Крыма.