Военэксперт Сивков перечислил способы защиты Крымского моста от ударов с моря

Чтобы обезопасить Крымский мост, Россия должна задействовать полноценную систему противоподводно-диверсионной обороны и силы противокатерной обороны, сказал НСН Константин Сивков.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в интервью НСН рассказал, какие меры должна предпринять российская армия, чтобы обеспечить оборону Крымского моста.

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Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в ночь с 16 на 17 июля Крымский мост пострадал в результате террористической атаки. Отмечается, что удар был нанесен двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. В результате взрыва была повреждена автодорожная составляющая моста, погибли два человека, один ребенок пострадал. Сивков объяснил, как российская армия может защитить объект.

«Здесь должна действовать полноценная система противоподводно-диверсионной обороны и силы противокатерной обороны в соответствии с требованиями обеспечения безопасности водных объектов. Это должен решать Военно-морской флот. Нужно разворачивать системы надводного радиолокационного наблюдения и гидроакустического наблюдения. В опасные места должны ставиться боновые заграждения, необходимо организовать легкие вооруженные катера. Этот комплекс мероприятий хорошо известен в соответствующих документах», — сказал Сивков.

Ранее эксперт бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян заявил, что Крымский мост могли атаковать надводные беспилотники Kongsberg Defence производства Норвегии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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