Путин заявил об активизации ВСУ на Запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали боевые действия, основные были на Запорожском направлении. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.

Зеленский обсудил наступление ВСУ на заседании в Днепропетровске

Он отметил, что все попытки наступления были отбиты. По словам Путина, солдаты и офицеры России продемонстрировали лучшие примеры массового героизма в зоне спецоперации на Украине.

Ранее, 26 июля, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина рискует потерять оставшиеся войска, если продолжит наступление. Он предупредил, что у Киева не будет боеспособных подразделений, а Россия уничтожит оставшиеся войска ВСУ, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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