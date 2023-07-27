Путин заявил об активизации ВСУ на Запорожском направлении

Он отметил, что все попытки наступления были отбиты. По словам Путина, солдаты и офицеры России продемонстрировали лучшие примеры массового героизма в зоне спецоперации на Украине.

Ранее, 26 июля, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина рискует потерять оставшиеся войска, если продолжит наступление. Он предупредил, что у Киева не будет боеспособных подразделений, а Россия уничтожит оставшиеся войска ВСУ, сообщает «Радиоточка НСН».

