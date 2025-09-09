«Спас миллионы!»: Профессор Продеус «заступился» за аспирин
Профессор Андрей Продеус заявил НСН, что принимать аспирин без назначения врача нельзя.
Аспирин противопоказан людям с повышенной склонностью к кровотечениям, при этом лекарство может спасти жизнь, если принимается по назначению врача, рассказал НСН врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
Аспирин — самое опасное лекарство, которое убивает людей, заявил врач Александр Мясников. Этот препарат может провоцировать серьезные кровотечения, в том числе желудочно-кишечные, и кровоизлияния в мозг, отметил медик. По его словам, от бесконтрольного лечения аспирином умирает большое количество россиян. Продеус пояснил, что аспирин может быть вредным, а может быть полезным.
«Любое лекарство лучше не пить без назначения врача. Если человек сам себе назначает какие-то лекарства, у меня будут вопросы к этому человеку. Лекарство – это не игрушки, любое даже самое формально безопасное лекарство имеет показания и противопоказания, побочные действия. Есть ситуации, в которых аспирин полезен, важен и эффективен. А в других ситуациях, например, у людей с повышенной склонностью к кровотечениям, это будет вредно. Нет ничего на 100% полезного или на 100% вредного. Но аспирин спас миллионы людей, поэтому ставить клеймо не нужно. Я думаю, что доктор Мясников так и не делал, он сказал о противопоказаниях. Принимать аспирин без назначения врача не следует, это основная идея», - пояснил он.
Фармацевты и так не имеют права скрывать лекарства от пациентов, но с осени они обязаны предоставлять им доступ к более дешевым препаратам, рассказала в пресс-центре НСН юрист в области фармацевтики Татьяна Ларина.
