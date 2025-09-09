Аспирин противопоказан людям с повышенной склонностью к кровотечениям, при этом лекарство может спасти жизнь, если принимается по назначению врача, рассказал НСН врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

Аспирин — самое опасное лекарство, которое убивает людей, заявил врач Александр Мясников. Этот препарат может провоцировать серьезные кровотечения, в том числе желудочно-кишечные, и кровоизлияния в мозг, отметил медик. По его словам, от бесконтрольного лечения аспирином умирает большое количество россиян. Продеус пояснил, что аспирин может быть вредным, а может быть полезным.