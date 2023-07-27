Зеленский обсудил наступление ВСУ на заседании в Днепропетровске

Он отметил, что обсуждались наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), усиление систем противовоздушной обороны и проверка военкоматов. По словам Зеленского, он заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других военных.

Ранее, 26 июля, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина рискует потерять оставшиеся войска, если продолжит наступление. Он предупредил, что у Киева не будет боеспособных подразделений, а Россия уничтожит оставшиеся войска ВСУ, сообщает «Радиоточка НСН».

