Отзыв автомобилей – это мировая практика, к которой совсем недавно присоединились отечественные компании, что можно считать прогрессом для отрасли, заявил НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

«АвтоВАЗ» отзывает 14 тысяч автомобилей Lada в России для установки блока управления системой вызова экстренных служб, сообщает Росстандарт. Также компания отзывает 8,9 тысяч автомобилей Niva Legend для установки блоков управления системой подушек безопасности и ЭРА-ГЛОНАСС. Похмелкин объяснил, как это будет происходить.