Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил НСН, что отзыв автомобилей для доработок – это нормальная общемировая практика.

Отзыв автомобилей – это мировая практика, к которой совсем недавно присоединились отечественные компании, что можно считать прогрессом для отрасли, заявил НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

«АвтоВАЗ» отзывает 14 тысяч автомобилей Lada в России для установки блока управления системой вызова экстренных служб, сообщает Росстандарт. Также компания отзывает 8,9 тысяч автомобилей Niva Legend для установки блоков управления системой подушек безопасности и ЭРА-ГЛОНАСС. Похмелкин объяснил, как это будет происходить.

«Сейчас это просто требование такое, процесс с этим связан. Конечно, функции ГЛОНАСС не помешают, как и система вызова служб. Из-за отзыва это все сделают бесплатно, в копейку владельцам не влетит. Что касается подушек безопасности, я бы запретил эксплуатацию автомобиля без подушек. В целом ряде стран такой запрет существует, там смертность меньше, чем у нас. У нас общего требования на этот счет нет», - пояснил он.

По его словам, в данном случае не предусмотрена выдача машины на время доработки, при этом все будет сделано бесплатно.

«Отзыв автомобилей – это обычное дело, западные бренды это делали у нас регулярно. И Toyota, Mazda… Если компания что-то обнаруживает в процессе эксплуатации, осуществляется отзыв, так как ответственность лежит на компании. С одной стороны, есть недоработка, конечно. С другой стороны, компании эту недоработку оперативно устраняют. То, что отечественные производители перешли на такую практику, это какой-то прогресс, до этого я такого не замечал. Машину на подмену предоставляли только в классе премиум, поэтому в этом случае – вряд ли. Никто не будет искать подмену 14 тысячам автомобилей. Зато все делается бесплатно», - добавил собеседник НСН.

В Росстандарте указали, что о необходимости ремонта владельцам сообщат уполномоченные представители АвтоВАЗа. В рамках отзывной кампании на указанные автомобили бесплатно установят недостающие системы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
