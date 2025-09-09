В Москве арестовали предпринимателя, обвиняемого в госизмене

Столичный Мещанский районный суд арестовал индивидуального предпринимателя Деревянко С. И., обвиняемого по статье о государственной измене. Об этом говорится в материалах картотеки учреждения.

Из карточки дела следует, что 5 сентября суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Деревянко под стражу по делу о госизмене.

Решение вступило в законную силу 9 сентября. Информации об обжаловании постановления нет.

По данным СМИ, фигурант занимался фермерской деятельностью и оптовой торговлей, пишет 360.ru.

Ранее Мещанский суд арестовал Парамонова Д.В. по делу о государственной измене, личность гражданина и суть дела не раскрываются из-за грифа секретности.

