В Москве арестовали предпринимателя, обвиняемого в госизмене
Столичный Мещанский районный суд арестовал индивидуального предпринимателя Деревянко С. И., обвиняемого по статье о государственной измене. Об этом говорится в материалах картотеки учреждения.
Из карточки дела следует, что 5 сентября суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Деревянко под стражу по делу о госизмене.
Решение вступило в законную силу 9 сентября. Информации об обжаловании постановления нет.
По данным СМИ, фигурант занимался фермерской деятельностью и оптовой торговлей, пишет 360.ru.
Ранее Мещанский суд арестовал Парамонова Д.В. по делу о государственной измене, личность гражданина и суть дела не раскрываются из-за грифа секретности.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силуанов назвал составление бюджета одной из главных задач Минфина
- Рогов: В ближайшие месяцы Зеленский не пойдет на сделку с Россией
- В Ростовской области потерпел крушение самолет Ан-2
- Булыкин объяснил, как США повлияют на возвращение России в большой футбол
- Силуанов: Минфин может продать «Домодедово» до конца года
- Отзыв автомобилей Lada для доработки назвали «прогрессом» «АвтоВАЗа»
- «Спас миллионы!»: Профессор Продеус «заступился» за аспирин
- В Москве арестовали предпринимателя, обвиняемого в госизмене
- В Приморье в ДТП с лошадью погиб один человек
- Минфин России будет дополнительно наращивать объем заимствований
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru