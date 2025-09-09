В Ейске произошел пожар в зоопарке с крокодилами

Пожар произошел в здании с зоопарком с крокодилами и дельфинарием в Ейске, возгорание потушено. Об этом сообщили в управлении МЧС по Краснодарскому краю.

Диспетчер Ейского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о ЧП 9 сентября в 00.48. Пожар произошел на улице Шмидта, где расположены зоопарк «Крокодиловый каньон», дельфинарий и контактный зоопарк.

«Произошло загорание 1-этажного здания на площади 150 квадратных метров. В 01.19 локализация пожара на площади 150 квадратных метров. В 01.49 ликвидация открытого горения», - рассказали в МЧС.

Погибших или пострадавших среди людей нет. На месте пожара работают дознаватели.

По данным СМИ, у «Крокодилового каньона» не было лицензии на содержание животных. При пожаре здание сгорело, были спасены несколько крокодилов из почти 30 особей, пишет 360.ru.

Ранее учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин в беседе с НСН предупредил об осенних пожарах из-за поджога травы в южных регионах.

