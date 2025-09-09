В ближайшие месяцы украинский лидер Владимир Зеленский не пойдет на сделку с Россией, которая фактически будет означать капитуляцию Киева, заявил НСН глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов.

Освобождение закреплённых в Конституции РФ территорий – это тяжёлый труд, и только на одну ДНР такими темпами может уйти до полутора лет, заявил российский военкор Юрий Котенок. По его словам, примерно 35% ДНР РФ находится под контролем Киева. Рогов обрисовал ситуацию на фронте.