Рогов: В ближайшие месяцы Зеленский не пойдет на сделку с Россией
Владимир Рогов заявил НСН, что динамика освобождения российских территорий ускорилась, но Киев пока не готов признать поражение.
В ближайшие месяцы украинский лидер Владимир Зеленский не пойдет на сделку с Россией, которая фактически будет означать капитуляцию Киева, заявил НСН глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов.
Освобождение закреплённых в Конституции РФ территорий – это тяжёлый труд, и только на одну ДНР такими темпами может уйти до полутора лет, заявил российский военкор Юрий Котенок. По его словам, примерно 35% ДНР РФ находится под контролем Киева. Рогов обрисовал ситуацию на фронте.
«Делать прогнозы и называть сроки окончательного освобождения ДНР я бы не стал. Важно понимать, что динамика освобождения ускорилась, а запас боевиков режима Зеленского исчерпан. Они отлавливают и хватают людей, которые не мотивированы на боевые действия. Долгая качественная оборона была связана с тем, что были колоссальные линии минных полей, подземные сооружения, а также безлимитная помощь Запада в вопросах вооружения. А сейчас ситуация совсем другая. Военное дело показывает, что случается иногда успех, который в несколько раз ускоряет процесс освобождения. У нас сдержанный оптимизм в плане роста темпов освобождения», - рассказал он.
При этом Рогов отметил, что пока Киев не готов признать поражение на поле боя.
«Мирный договор будет напоминать капитуляцию Украины. Любой другой договор с противоположной стороной – это просто «надуют», как говорит наш президент. На мой взгляд, в ближайшие несколько месяцев режим Зеленского не будет готов к мирным действиям, пока он не увидит обвал фронта и потерю критически важных по площадям территорий. Тогда они, конечно, начнут договариваться и искать мира», - заключил собеседник НСН.
Украина отказывается выполнить условие России и вывести войска с территории Донбасса, опасаясь остаться беззащитной перед новыми атаками. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник. По словам источника, в случае освобождения Россией Донбасса у неё появится открытый путь вплоть до Одессы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
