Силуанов назвал составление бюджета одной из главных задач Минфина
Составление бюджета с выверенными приоритетами - одна из главных задач российского Минфина. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в эфире радио РБК.
Как отметил министр, у его структуры много задач, но многие думают, что Минфин - «министерство бюджета».
«Это, на самом деле, одна из главных задач - составление бюджета. Мы говорили о том, что важно определить главные основные направления использования бюджетных ресурсов, с тем, чтобы они работали на благо страны», - указал Силуанов.
Министр добавил, что через бюджетную систему перераспределяется около 36-37% ВВП. Минфин определяет, как работают эти деньги, куда они будут направлены, как они обеспечивают технологический суверенитет и геополитические задачи.
Ранее Силуанов заявлял, что Минфин планирует разработать предложения по большой приватизации в РФ, пишет 360.ru.
