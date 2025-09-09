Силуанов назвал составление бюджета одной из главных задач Минфина

Составление бюджета с выверенными приоритетами - одна из главных задач российского Минфина. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в эфире радио РБК.

Как отметил министр, у его структуры много задач, но многие думают, что Минфин - «министерство бюджета».

«Это, на самом деле, одна из главных задач - составление бюджета. Мы говорили о том, что важно определить главные основные направления использования бюджетных ресурсов, с тем, чтобы они работали на благо страны», - указал Силуанов.

Министр добавил, что через бюджетную систему перераспределяется около 36-37% ВВП. Минфин определяет, как работают эти деньги, куда они будут направлены, как они обеспечивают технологический суверенитет и геополитические задачи.

Ранее Силуанов заявлял, что Минфин планирует разработать предложения по большой приватизации в РФ, пишет 360.ru.

