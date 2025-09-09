Булыкин объяснил, как США повлияют на возвращение России в большой футбол

Игры с американцами могут вернуть российскую команду на международные соревнования, заявил НСН Дмитрий Булыкин.



Важные игры на международной арене могут привести к снятию ограничений на участие РФ в международных соревнованиях, рассказал экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в разговоре с НСН.

Международная федерация футбола (ФИФА) обсуждает проведение матча Россия – США, заявил министр иностранных дел РФ Лавров. По его словам, сейчас в руководстве ФИФА обдумывают идею проведения товарищеского футбольного матча между российской и американской сборными, сообщают РИА Новости. Булыкин отметил, что такая игра помогла бы репутации на международной арене.

«Было бы интересно проверить себя на уровне сборной США. Все-таки они принимают чемпионат мира в 2026 году. Это будут просто красивые матчи для нас, для двух великих держав. Получится очень зрелищно. Я надеюсь, что мы обыграем американцев: сборная у нас сильная, а в последних матчах она показала красивый, хороший и результативный футбол. Такие важные международные игры могут повлиять на снятие бана с России. Хотя это маловероятно, потому что против нас выступают европейские сборные и федерации. Вряд ли нам дадут уайлд-кард (особое приглашение на соревнование для команды в обход стандартных требований для участия в турнире - примечание НСН) на чемпионат мира, это нереально», — подчеркнул он.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет на территории США, Мексики и Канады следующим летом. С февраля 2022 года сборная России исключена из международных соревнований из-за проведения специальной военной операции.

Ранее заслуженный тренер России Валерий Газзаев в разговоре с НСН оценил соперников российской сборной по футболу.

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:СШАЧемпионат Мира По ФутболуСборная России По Футболу

