Важные игры на международной арене могут привести к снятию ограничений на участие РФ в международных соревнованиях, рассказал экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в разговоре с НСН.



Международная федерация футбола (ФИФА) обсуждает проведение матча Россия – США, заявил министр иностранных дел РФ Лавров. По его словам, сейчас в руководстве ФИФА обдумывают идею проведения товарищеского футбольного матча между российской и американской сборными, сообщают РИА Новости. Булыкин отметил, что такая игра помогла бы репутации на международной арене.