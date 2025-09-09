Силуанов: Минфин может продать «Домодедово» до конца года

По словам главы Минфина, аэропорт есть в плане продажи.

«Но посмотрим, успеем ли мы до конца года это сделать. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс», — подчеркнул Силуанов.

Ранее «Домодедово» конфисковали в доход государства. До этого стало известно, что группа компаний авиагавани оказалась под влиянием резидентов зарубежных стран, и суд арестовал все структуры, пишет 360.ru.

