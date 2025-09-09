Как минимум три компании уже платят своим сотрудникам по миллиону рублей за рождение ребенка, но это не единственная мера поддержки, рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в разговоре с НСН.



Возможный размер корпоративных выплат при рождении ребенка увеличат до миллиона рублей. Дополнительные деньги для сотрудников не облагаются налогами и страховыми взносами, а норма существует уже сейчас и составляет 50 тысяч рублей, но может быть увеличена в 20 раз уже в следующем году. Об этом сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина агентству ТАСС. Буцкая отметила, что такие суммы уже платят в некоторых организациях.