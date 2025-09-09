В Госдуме объяснили, как бизнес помогает повысить рождаемость
Компании стимулируют демографию материально, чтобы получить выгоду в будущем, заявила НСН Татьяна Буцкая.
Как минимум три компании уже платят своим сотрудникам по миллиону рублей за рождение ребенка, но это не единственная мера поддержки, рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в разговоре с НСН.
Возможный размер корпоративных выплат при рождении ребенка увеличат до миллиона рублей. Дополнительные деньги для сотрудников не облагаются налогами и страховыми взносами, а норма существует уже сейчас и составляет 50 тысяч рублей, но может быть увеличена в 20 раз уже в следующем году. Об этом сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина агентству ТАСС. Буцкая отметила, что такие суммы уже платят в некоторых организациях.
«Две очень крупные компании уже выплачивают корпоративный маткапитал в размере 1 миллион рублей из своих средств, третья заявила о принятии такого решения. Суммарно эти выплаты уже превысили 130 миллионов рублей. Эти цифры только набирают обороты. Есть компании, которые платят и 100-300-500 тысяч рублей, а есть и те, кто по 10-20-50 тыс рублей при рождении ребенка. Понятно, что не у каждой компании есть такой доход, чтобы выплачивать миллионы, но само движение в сторону таких выплат даже среди малого и микробизнеса — уже хорошая продемографическая тенденция. Внимание со стороны работодателя всегда дорого ценится сотрудниками, а кадровый вопрос сейчас не менее актуальный, чем демографический», — указала она.
Депутат добавила, что предприниматели могут помогать семьям не только материально, что является не менее ценным.
«Сумма зависит только от возможностей компании. Крупные готовы платить по миллиону рублей, но у маленьких тоже есть свои возможности. Они могут подходить индивидуально к помощи для каждой семьи. Например, кому-то нужно оплачивать няню или предоставить дистанционную работу. Такие меры поддержки сотрудники тоже дорого ценят», — заключила она.
Ранее Буцкая заявила НСН, как именно государство оценивает корпоративную демографическую политику.
