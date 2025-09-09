В Ростовской области потерпел крушение самолет Ан-2

Самолет Ан-2 разбился неподалеку от хутора Морозов в Ростовской области. Об этом рассказали в управлении МЧС по региону.

«В 9.20 поступила информация о том, что при проведении сельхозработ в 4 километрах юго-восточнее хутора... произошло падение воздушного судна Ан-2», - сообщил представитель ведомства.

Предварительно, пилот Ан-2 погиб. На месте инцидента работают 15 специалистов и шесть единиц техники.

Ранее в Московской области легкомоторный самолет совершил аварийную посадку и получил значительные повреждения. При этом два пилота, находившихся на борту, не пострадали, пишет 360.ru.

