«Эта должность подразумевает огромный объем работы, это очень большая ответственность. Если такая смена произошла, она была необходима. Победа куется не только на фронте, но и здесь, в Москве дел более чем достаточно. Это естественный процесс прохождения службы. Его полевой опыт очень пригодится. Кто-то сейчас командует группировками, кто-то служит в Москве, иногда требуется замена. Сейчас произошла достойная замена, он сам человек достойный, я его знаю, очень опытный, пороха понюхавший. Он пошел на повышение, занял очень ответственный пост. Я думаю, что на него обязанностей сгрузят более чем достаточно. Я всегда ценил его и уважал, как одного из самых подготовленных, ответственных и умных людей. Он не подведет, он справится везде. В группировке «Юг» без него справятся, люди там опытные, прошедшие через многое», - рассказал он.

Александр Санчик около года назад стал временно исполняющим обязанности командующего группировкой «Юг». В конце октября он лично докладывал министру обороны Андрею Белоусову о взятии населенного пункта Дроновка в ДНР. До этого Санчик занимал командные должности в Восточном военном округе, а в мае 2024 года присутствовал на совещании у президента как временно исполняющий обязанности командующего войсками этого округа.

