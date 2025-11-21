«Понюхал пороха»: Генерал назвал достоинства нового замминистра обороны
Владимир Болдырев заявил НСН, что бывший командующий группировки «Юг» Александр Санчик применит на новом посту весь свой боевой опыт.
Александр Санчик достойно справится с обязанностями замминистра обороны, такая замена была необходима, так как победа куется не только на поле боля, важнейшие решения принимаются в Москве, заявил НСН экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев.
Бывший командующий группировки «Юг» Александр Санчик назначен замминистра обороны, сообщил президент России Владимир Путин. Командующим Южной группировки ВС России стал начальник штаба группировки Сергей Медведев. Болдырев назвал эту перестановку естественной.
«Эта должность подразумевает огромный объем работы, это очень большая ответственность. Если такая смена произошла, она была необходима. Победа куется не только на фронте, но и здесь, в Москве дел более чем достаточно. Это естественный процесс прохождения службы. Его полевой опыт очень пригодится. Кто-то сейчас командует группировками, кто-то служит в Москве, иногда требуется замена. Сейчас произошла достойная замена, он сам человек достойный, я его знаю, очень опытный, пороха понюхавший. Он пошел на повышение, занял очень ответственный пост. Я думаю, что на него обязанностей сгрузят более чем достаточно. Я всегда ценил его и уважал, как одного из самых подготовленных, ответственных и умных людей. Он не подведет, он справится везде. В группировке «Юг» без него справятся, люди там опытные, прошедшие через многое», - рассказал он.
Александр Санчик около года назад стал временно исполняющим обязанности командующего группировкой «Юг». В конце октября он лично докладывал министру обороны Андрею Белоусову о взятии населенного пункта Дроновка в ДНР. До этого Санчик занимал командные должности в Восточном военном округе, а в мае 2024 года присутствовал на совещании у президента как временно исполняющий обязанности командующего войсками этого округа.
