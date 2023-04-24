Пушилин: Жертвами атак украинской армии с начала года стали 100 мирных жителей ДНР

С начала текущего года в ДНР украинские солдаты убили 100 мирных жителей и ранили 382 человека, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы республики Дениса Пушилина.

Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с Пушилиным

По его словам, 23 апреля погибли две молодые женщины и мужчина. В поселке Нижняя Крынка в Макеевке в результате обстрела ранения получили восемь человек. Один житель подорвался на мине. Это произошло на территории кладбища поселка Красный Пахарь.

Ранее стало известно о взятии в плен украинских военных из «Эдельвейса», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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