Пушилин: Жертвами атак украинской армии с начала года стали 100 мирных жителей ДНР
24 апреля 202302:23
С начала текущего года в ДНР украинские солдаты убили 100 мирных жителей и ранили 382 человека, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы республики Дениса Пушилина.
По его словам, 23 апреля погибли две молодые женщины и мужчина. В поселке Нижняя Крынка в Макеевке в результате обстрела ранения получили восемь человек. Один житель подорвался на мине. Это произошло на территории кладбища поселка Красный Пахарь.
Ранее стало известно о взятии в плен украинских военных из «Эдельвейса», сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru