Стало известно о взятии в плен украинских военных из «Эдельвейса»

Российские военные захватили солдат Украины из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс», сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

В Донецке сообщили о попытках солдат ВСУ сбежать из Артемовска

В настоящее время военнопленные из украинских Вооруженных сил рассказывают о себе на допросе.

Ранее советник Пушилина заявил о взятии в котел группировки ВСУ в Артемовске, сообщает «Радиоточка НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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