Стало известно о взятии в плен украинских военных из «Эдельвейса»
23 апреля 202307:54
Российские военные захватили солдат Украины из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс», сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».
В настоящее время военнопленные из украинских Вооруженных сил рассказывают о себе на допросе.
Ранее советник Пушилина заявил о взятии в котел группировки ВСУ в Артемовске, сообщает «Радиоточка НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru