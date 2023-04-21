Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с Пушилиным

Российский президент Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным, сообщает RT.

Пушилин посетил Артемовск

Глава государства провел заседание Совета по развитию местного самоуправления в режиме видеоконференции. Путин пообщался с Пушилиным, обсудив вопросы самоуправления. Президент признал, что проблем в новых субъектах в этом смысле «несопоставимо больше», чем в других регионах.

Как стало известно ранее, Украина после встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с Пушилиным отзовет посла в Минске Игоря Кизима «для консультаций».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ДНРВладимир ПутинДенис Пушилин

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