Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с Пушилиным

Глава государства провел заседание Совета по развитию местного самоуправления в режиме видеоконференции. Путин пообщался с Пушилиным, обсудив вопросы самоуправления. Президент признал, что проблем в новых субъектах в этом смысле «несопоставимо больше», чем в других регионах.

Как стало известно ранее, Украина после встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с Пушилиным отзовет посла в Минске Игоря Кизима «для консультаций».

