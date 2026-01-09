Мирный житель пострадал в Белгородской области при атаке дрона ВСУ
9 января 202619:01
Украинский FPV-дрон атаковал машину в селе Гора-Подол Грайворонского округа. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате атаки был ранен мужчина, который был доставлен в Грайворонскую ЦРБ.
Он добавил, что у пострадавшего были диагностированы минно-взрывная травма, а также осколочные ранения лица и грудной клетки.
Ранее Гладков заявил, что в результате атаки украинского дрона пострадал глава Грайворонского округа Дмитрий Панков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
